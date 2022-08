Kirja-arvio: Kuinka Neuvostoliitto yritti suomettaa suojelupoliisia – Supo salli kotiryssät mutta passitti teollisuusvakoilijat takaisin rajan taakse

Suomen suomettumisesta on tehty lukuisia kirjoja ja näkemyksiä on monia. Perusnäkemys on, että Suomi ehkä suomettui ja täällä ymmärrettiin Neuvostoliiton näkemyksiä mutta tämä tehtiin vain siksi, että samalla Suomi pystyi lähentymään myös länttä.