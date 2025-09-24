Ampumahiihdon moninkertainen arvokisamitalisti ja maailmanmestari Gabriela Soukalova sai viisi vuotta kestäneen avioeroriitansa päätökseen. Ex-mies ja entinen sulkapallon pelaaja Petr Koukal joutuu maksamaan reilut 700 000 euroa Soukalovalle.

Tshekkiläinen Soukalova kilpaili 2010-luvulla sukunimellä Koukalova. Hän voitti urallaan kuusi MM-mitalia ja kolme olympiamitalia. Soukalova meni naimisiin Koukalin kanssa vuonna 2016, mutta avioliitto jäi lyhytaikaiseksi. Pariskunta erosi viisi vuotta sitten dramaattisten vaiheiden jälkeen.

Soukalova lähti tyhjin käsin pariskunnan yhteisestä huvilasta. Tshekkiläinen oli myöhemmin palannut hakemaan henkilökohtaisia tavaroitaan, mutta ei päässyt enää sisään. Koukal oli muuttanut lukon koodin.

Tapahtunutta seurasi katkera oikeuskiista, joka on nyt tullut päätökseen. Pariskunnan yhteiset kiinteistöt on jaettu ja Koukalista tuli huvilan ainoa omistaja. Hän joutuu kuitenkin pulittamaan Soukalovalle yli 700 000 euroa.

Osa rahoista tulee huvilan luovuttamisesta ja osa Soukalovan omaelämäkerrastaan. Tshekkiläisen appi julkaisi kirjan vuonna 2018 ja Soukalovan mukaan häneltä huijattiin osa miljoonan euron tuotoista. Soukalova saa rahan lisäksi takaisin useita henkilökohtaisia tavaroitaan.

– Myyntitulot olisivat menneet talon rakentamiseen, mutta muutamia kuukausia sitten sain tietää, että appeni oli antanut rahat Petrille. Sen vuoksi minulla ei lopulta ollut mitään oikeutta niihin, Soukalova kertoi oikeudenkäynnissä Zena-lehden mukaan.