Saksalainen televisioyhtiö ZDF ei palkkaa Laura Dahlmeieria korvaavaa ampumahiihtoasiantuntijaa, Bild kertoo.

Ampumahiihdon kaksinkertainen olympiavoittaja ja seitsenkertainen maailmanmestari Laura Dahlmeier kuoli heinäkuussa 31-vuotiaana vuorikiipeilyonnettomuudessa Pakistanissa.

Ampumahiihtäjän uransa jälkeen saksalainen oli työskennellyt ZDF-televisioyhtiölle asiantuntijana vuodesta 2019 lähtien.

ZDF on päättänyt olla nimittämättä hänelle suoraa korvaajaa tulevaksi talveksi, saksalaislehti Bild raportoi.

– Laura Dahlmeier oli poikkeuksellinen urheilija, joka raivasi aina uusia polkuja myös ammattiurheilun ulkopuolella. Hän tarjosi ampumahiihtoa ZDF:n yleisölle asiantuntevuudella ja aitoudella, ZDF:n urheilujohtaja Yorck Polus kommentoi.

Dahlmeier jakoi viime kaudella tehtävät toisen entisen ampumahiihtäjän Denise Herrmann-Wickin kanssa. Bild huomauttaa, että Herrmann-Wickin tilanne on muuttunut sikäli, että hän synnytti toisen lapsensa elokuussa.

Ex-ampumahiihtäjä Sven Fischer on jatkamassa tulevalla kaudella ampumahiihtokilpailujen analysointia selostaja Volker Gruben rinnalla.