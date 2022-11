Tomi Lämsä palaa aikaansa Venäjällä: "Se stressi alkoi siitä hetkestä"

Lämsä toimi ensin kolme kautta Ufan apuvalmentajana ja niiden jälkeen kaksi sesonkia pääkoutsina. Niistä viimeisintä lahtelaislähtöinen luotsi tuskin tulee hevillä unohtamaan – syistä, jotka ovat kaikkea muuta kuin mukavia.

Venäjän hyökättyä helmikuussa Ukrainaan KHL:n pudotuspelit olivat vielä edessä. Useat suomalaispelaajat ymmärrettävästi jättivät Venäjän, mukaan lukien Ufan kvartetti, hyökkääjät Markus Granlund, Teemu Hartikainen ja Sakari Manninen sekä maalivahti Juha Metsola.

Suuresti joukkueessa vastuussa olevan valmentajan oli pelaajia vaikeampi jättää laivaa, ja Lämsä veti sesongin loppuun.

– Uskon, että kaikki ymmärsivät sen tilanteen, mikä se on. Kun oli mahdollista tulla, olisiko viimeisestä työtehtävästä neljä tuntia mennyt ja pääsin pois saman tien. Se (Venäjällä jatkaminen) oli niin sanotusti pakkorakonen, SM-liigassa urallaan aiemmin Jokereita ja Pelicansia luotsannut Lämsä sanoo.

Valmentaja ei ole sittemmin Venäjälle yhteyttä pitänyt.

– Tämä tilanne on sen tehnyt, että kontakteja sinne ei käytännössä enää ole.

"Ei paljon muusta maailmasta tiennyt mitään"

2:29 Näin Tomi Lämsä ruoti tulevaa palattuaan vuosien jälkeen päävalmentajaksi vuonna 2020, seurana Salavat Julajev Ufa.

Nuoriin Leijoniin kaksivuotisen päävalmentajasopimuksen solminut Lämsä on nyt tyystin erilaisessa tehtävässä. Mieli on avoin – ja kirkas.

– Viisi vuotta heilahti KHL-sarjassa ja kaksi vuotta siinä päävalmentajana. Äärimmäisen kova haaste oli joka päivä. Se oli sellainen jääkiekkokupla. Ei paljon muusta maailmasta tiennyt mitään.

– Nyt kun on päässyt tähän työhön eikä ole arkivalmennuksessa mukana, on ollut aikaa tutkia pelaajia, eri joukkueita ja liigoja ja ottaa aikaa myös omalle kehittymiselle. Se on ollut erittäin mielenkiintoista. Olen paljon soitellut pelaajille ja valmentajille. Tämä on todella erilainen työ, ja uskon, että tämä on tähän väliin loistava vaihtoehto.

Stressin uskoisi olevan Venäjä-aikoja vähäisempää. Itänaapurissa potkuja ei olla kaihdettu antaa nopeastikin, kun tulosta ei ole ollut tulla.

– Ehkä stressi ajoittuu vähän eri lailla. KHL.ssä kun pisti nimen paperiin, se stressi alkoi siitä hetkestä ja kesti niin kauan kuin kausi kesti. Voittaminen oli ainut asia, joka siellä merkitsi. Sen eteen tehtiin 24 tuntia vuorokaudessa töitä, että seuraava peli pystyttäisiin taas voittamaan.

– Tässä taas on pitkiä pätkiä, että tehdään töitä kauempaa eikä ole arkivalmennusta ja ottelua joka toinen ilta. Toisaalta kun tulee se hetki, että vuodenvaihteessa (joulukuun) 26. päivä kiekko putoaa jäähän, paketti on todella tiivis. Yksittäinen peli merkitsee todella paljon. Se paine on erilaista, Lämsä viittaa Kanadassa pelattavaan nuorten MM-turnaukseen.

"Suomalaisen jääkiekon vahvuus"

Juniorivalmennuksessa aiemmin 2010-luvun taitteessa vaikuttanut Lämsä eli alle 20-vuotiaiden maajoukkueen lähellä jo elokuussa Edmontonissa MM-kisoissa, kun Antti Pennanen koutsasi Nuoret Leijonat hopealle. Lämsä valmensi sen jälkeen elokuun lopulla Rovaniemellä pelatussa turnauksessa, kun joukkue oli jo uusiutunut paljon 2002-syntyneiden pudottua porukasta yli-ikäisinä pois.

Ensi viikolla Suomi pelaa kansainvälisessä turnauksessa Tshekissä sekä pääjoukkueen että haastajajoukkueen voimin, eikä MM-kisoihin ole enää viljalti aikaa. Valmis on oltava nopeasti, ja Lämsä onkin käynyt Nuorten Leijonien luotsaamisesta keskustelua myös edeltäjänsä Pennasen kanssa – olkoonkin, että "jokainen koutsi tekee tätä omalla tyylillään ja tavallaan".

– Kyllä se on suomalaisen jääkiekon vahvuus, että koutsit pystyvät keskenään kommunikoimaan ja tekemään töitä, Lämsä lisää.

Kiviharju mukana, Lambert sivussa

Vahvuuksiin lukeutuu aiempaa paremmin myös juniorityö, josta uusia sinivalkoisia helmiä on viime vuosina putkahdellut tiuhaan. Tshekin-turnauksessa yksi Nuorten Leijonien mielenkiintoisista nimistä on vasta 16-vuotias huippulupaava TPS-puolustaja Aron Kiviharju, joka on aiemmin nähty alle 16- ja 18-vuotiaiden maajoukkueissa.

– Olen ollut hänen kanssaan puhelinyhteydessä. On käyty tarinaa lyhyesti läpi. Olen sanonut hänelle, että on avoimin mielin ja ilman turhia paineita, Lämsä kertoo.

– On mentävä askel kerrallaan ja otettava tämä Tshekki-tapahtuma hyvänä mahdollisuutena päästä mittaamaan itseä. Nähdä, missä mennään suhteessa siihen, että nyt tullaan taas uudelle levelille.

– Totta kai hän on pelannut SM-liigaa ja Liiga on todella kova sarja tänä päivänä. Hän on jo siellä mitannut itseään, mutta nyt pääsee kansainvälisesti katsomaan, missä mennään.

Kautensa AHL:ssä Manitoba Moosessa aloittanut ja erinäisissä kohuissa marinoitu NHL-seura Winnipeg Jetsin sopimuspelaaja Brad Lambert, 18, ei sen sijaan Tshekin-turneessa viiletä.

– Hänellä on ollut sairastumisia, mikä tuo lisäkuormaa, plus huomioon olisi otettava liikkuminen paikasta toiseen ja aikaerot. Ei mene kuitenkaan kuin hetki, kun kisat alkavat. Ei nähty tässä vaiheessa järkeväksi ruveta häntä tuomaan tähän tapahtumaan.