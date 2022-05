Ex-kuskilta yllättävä näkemys: Tämän vuoksi George Russell pärjää heti paremmin kuin Lewis Hamilton

Kahdeksan peräkkäistä valmistajien MM-titteliä nimiinsä vienyt Mercedes on ollut tällä kaudella suuremmissa vaikeuksissa kuin pitkään aikaan.

Neljän ensimmäisen GP-viikonlopun jälkeen Mercedes on kaikesta huolimatta valmistajien MM-pisteissä kolmantena. Eroa Ferrariin on 47 pistettä. Kuljettajista väkevämpi on toistaiseksi ollut ensimmäistä kauttaan tallissa ajava Russell, joka johtaa kymmenettä kauttaan Mercedeksellä ajavaa Hamiltonia pistein 49–28.