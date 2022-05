Alfa Romeon F1-tallin sisäpiiristä kajahti suomalaisittain mehukas arvio

Kahden viime kauden aikana tukevasti F1:n kellarikerrokseen jämähtänyt Alfa Romeo on tehnyt tälle kaudelle yhden suurimmista suorituskykyharppauksista.

Kauden neljä ensimmäistä osakilpailua ovat tuottaneet tallille yhteensä jo 25 pistettä, kun kahden viime kauden aikana ajetuissa 39 osakilpailussa tallin pistepotti lihoi kaikkineen vain 21 pisteen verran. Valmistajien MM-pisteissä Alfa Romeo on tällä hetkellä viidentenä.

Yhtä vaille kaikki tämän kauden pisteet ovat Bottaksen saavuttamia. Suomalaiskuljettaja löytyy 24 pisteellään kuljettajien MM-pisteistä sijalta kahdeksan, ja kuvaavaa on, että Bottaksen entinen Mercedes-tallikaveri Lewis Hamilton on seitsemäntenä 28 pisteellä.

Hyvästä alkukaudesta huolimatta tallissa ei olla täysin tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen, sillä kaikki Hinwilin-tehtaalla tietävät, että C42-autossa on potentiaalia vielä nähtyä parempaankin.

– Palkintokorokesijoitus on vain ajan kysymys.

– Emme ole saavuttaneet riittävästi pisteitä siihen nähden, mihin meillä on ollut mahdollisuudet. Meidän autollamme tavoitteen tulee olla keskikastin kärjessä.

Miamin uudella radalla Alfa Romeo uskoo pärjäävänsä hyvin. Rata on sikäli mielenkiintoinen, että nopeita ja hitaita mutkia on varsin paljon, keskinopeita ei juurikaan.

– Jos meillä on jossain pieni heikkous, se on nopeissa mutkissa. Mutta uskomme radan sopivan hyvin autollemme, erityisesti hitaiden mutkien. Autossamme on hyvä pito, Zehnder ennakoi.