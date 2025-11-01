Jääkiekon entinen tshekkitähti Ales Hemsky paljasti MVP Talkshow -ohjelmassa käyttäneensä Osama bin Ladenin tappajan kanssa vahvoja psykedeelisiä aineita.

Maailmanmestaruuden sekä olympiapronssin voittanut ja Edmonton Oilersin kanssa Stanley Cupin finaaleihin asti edennyt Hemsky kärsi uransa aikana useista aivotärähdyksistä. Nykyään 42-vuotias tshekki kertoi ohjelmassa, että hän voi tiettyinä hetkinä fyysisesti ja psyykkisesti niin huonosti, että sai itselleen alkoholiongelman ja itsetuhoisia ajatuksia.

Hemsky selvisi masennuksestaan vasta tänä vuonna ja hieman erityisellä tavalla.

– Menin terapiaan. Se oli raskasta, mutta se auttoi. Sen jälkeen en ole enää juonut ja pelkotilat ovat kadonneet. Tunnen oloni jälleen 18-vuotiaaksi. Terapia muutti täysin elämäni. Kun näkee Navy Sealsissa (Yhdysvaltain laivaston erikoisjoukko) olevia tyyppejä, jotka ovat olleet sodassa, ymmärtää, että meillä kaikilla on ongelmia, mutta niistä voi selvitä. Olemme edelleen yhteyksissä toisiimme, he ovat kuin perhettä, Hemsky kertoi.

He kävivät yhdessä terapiassa ja ottivat vahvoja psykedeelisiä aineita, kuten ayahuascaa ja 5-MeO-DMT:tä (5-metoksidimetyylitryptamiini), jota löytyy sammakoista.

– Se oli henkisesti varmaankin voimakkain kokemus, jonka olen koskaan kokenut. Meillä oli mukana Navy Seals -joukkoja, kaveri, joka tappoi (Osama) bin Ladenin ja muita korkean profiilin erikoisjoukkojen jäseniä, Hemsky sanoi.

Nykyään Hemsky voi herätä ilman kipuja, juoda kahvia vaimonsa kanssa ja viedä lapset kouluun. Tshekki voi myös harrastaa vapaa-ajan aktiviteetteja, kuten padelia ja golfia.