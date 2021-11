Mike Tyson "kuoli" ensikokeilulla – nyrkkeilysuuruus ylistää rupikonnan myrkkyä elämänsä täyskäännöksessä

Elämänsä aikana erilaisiin päihteisiin ja nautintoaineisiin huolella tutustunut Tyson, 55, on kertonut New York Postille , että hän "kuoli" kokeiltuaan rupikonnan elimistöstä saatavaa psykedeelistä myrkkyä ensimmäistä kertaa neljä vuotta sitten.

– Olen havannut "tripeilläni" sen, että kuolema on kaunis. Elämän ja kuoleman on molempien oltava kauniita, mutta kuolemalla on huono maine. Rupikonna on opettanut minulle, etten tule olemaan täällä ikuisesti. Meissä on parasta ennen -päiväys, Tyson järkeili Miamissa järjestetyssä psykedeelisten aineiden konferenssissa.