Kolme sekuntia kohuvideosta riitti seurapomolle – valmentajat laittoivat jääkiekkonuoret tappelemaan harjoituksissa: "Jos kerrot jotain, olet mennyttä" Joukkueiden taustahenkilöt laittoivat AIK:n nuoret kiekkoilijat tappelemaan keskenään. Kuvituskuva. Julkaistu 01.11.2025 12:38 Feliks Heikkinen feliks.heikkinen@mtv.fi feliksheikkinen Ruotsalaislehti Sportbladet on julkaissut videon, jossa perinteikkään urheiluseuran AIK:n kahden eri joukkueen jääkiekkonuoret tappelevat harjoituksissa toisiaan vastaan. AIK:n seurapomo Stefan Gustavson järkyttyi nähdessään videon tapahtuneesta. Tapelleiden pelaajien joukossa oli myös huippulupauksia, jotka on jo varattu NHL:ään. Videon tapahtumat sattuivat vuoden 2024 kesäkuussa, jolloin joukkueet viettivät kauden päättäjäisiä. Junioripelaajat olivat muodostaneet ringin, jonka keskellä vuoron perään otteli kaksi nuorta urheilijaa. Kaiuttimissa raikasi Rocky 3 -elokuvasta tuttu "Eye of the Tiger". Monet kuvasivat tapahtumia, toiset huusivat kannustushuutoja ja osa nauroi. – Lyö, uskalla tapella, potki, raikuivat erinäiset huudot. Huudot voimistuivat aina osumien yhteydessä, kunnes valmentaja huusi, että aika oli täysi. Silloin tappelijat, joilla ei ollut kunnollisia pääsuojia, vaihtuivat. Nuorin pelaaja oli 15-vuotias ja vanhin täysi-ikäinen. Yhdessä ottelussa toinen ottelija saa vastustajansa pään lukkoon ja lyö tätä kasvoihin. Vastustaja onnistuu lopulta irrottamaan otteensa ja saa kaksi osumaa kasvoihin ja yhden takaraivoon, ennen kuin heittää vastustajansa maahan. Muut hurraavat, kun potku osuu toiseen. Pelaajat olivat suorittaneet osan fyysisestä harjoittelustaan thainyrkkeilyn sparrauksella, AIK:n juniorijoukkueen taustahenkilöt olivat päättäneet, että pelaajien oli aika näyttää oppimansa. Yksi pelaajista kertoi Sportbladetille, että tapahtumaa kutsuttiin aiemmin nimellä "Hell week", kunnes siitä oli raportoitu ylöspäin. Tällöin nimi oli muutettu. Ne pelaajat, jotka ovat puhuneet tapahtumista, ovat halunneet pysyä nimettöminä, sillä pelko paljastumisesta on ilmeinen.





– Jääkiekko on kuin mafiaa. Kaikki siellä tapahtunut pysyy myös siellä. Jos kerrot jotain pelaajana, olet mennyttä, yksi pelaajista kertoi.

"Et voi näyttää, että luovutat"

Yhdellä videoista nuori pelaaja sai oikean selkäsaunan. Tapahtuneen jälkeen videon julkaiseminen ja lähettäminen kiellettiin muiden pelaajien toimesta. Päivä oli tarkoitettu hauskaksi kauden päätökseksi, ja jotkut myös kokivat sen sellaisena. Taustahenkilöt olivat järjestäneet moniottelun, jossa pelaajat jaettiin joukkueisiin kilpailemaan eri lajeissa.

– Saimme itse valita, kuka joukkueessa tekisi mitäkin, mutta saimme vain vihjeitä siitä, mistä voisi olla kyse. ”Veri voi vuotaa, mutta helvetinmoista taisteluhenkeä tarvitaan” saattoi olla yksi vihje. En kuitenkaan muista sitä sanasta sanaan, toinen pelaajista totesi.

Yhdessä ryhmässä nuorin poika sai pahimman tehtävän, kun hän joutui tappelemaan. Pelaajille kerrottiin, että heidän tuli välttää päätä ja olemaan varovaisia lyödessään toista. Tämä ei kuitenkaan toteutunut.

– Iskuja osui päähän. Piti vain yrittää suojautua. Tiedät, millaisia pojat ovat ryhmässä, silloin ei välitetä kovin paljon.

Monet otteluista olivat todella epätasaisia. Yhdessä tapauksessa ikäeroa oli kolme vuotta ja painoeroa noin 30 kiloa. Yksi ottelu jouduttiin keskeyttämään, kun pelaajalle tuli niin kova isku, että tämän epäiltiin saaneen aivotärähdyksen. Toiset kuitenkin vähättelivät vahinkojen vakavuutta.

– Joku sai nenäverenvuodon ja joku oli vähän huimassa. Mutta muuten kaikki sujui rauhallisesti. Se oli vain hauskanpitoa eikä ollut pahaa tahtoa, vaan kaikki olivat ystäviä sen jälkeen.

Ottelut lopetettiin ennen varsinaista finaalia 5-6 tappelun jälkeen. Ryhmäpaineella oli iso vaikutus, sillä oli monia, jotka eivät halunneet tapella.

– Et halua pilata joukkueesi mahdollisuuksia. Et voi näyttää, että luovutat.

Tappeluista vastanneet henkilöt ovat edelleen AIK:ssa eri tehtävissä.

– Se on harkitsematonta. Minulle riittää kolme sekuntia nähdäkseni, että tämä ei ole toimintaa, jollaiseen meidän tulisi ryhtyä. Se ei ole sellaista, mitä AIK:n pitäisi edustaa, seuran toimitusjohtajana lokakuusta 2024 lähtien toiminut Stefan Gustavson sanoi.

"Macho-ilmiötä ei voi täysin poistaa"

Sportbladetilla oli usempia videoita, mutta Gustavsonin ei tarvinnut nähdä niitä. Toimitusjohtajan mukaan asia aiotaan selvittää perin pohjin.

– Tämä tapahtui ennen kuin tulimme tänne, mutta en voi sanoa, että se ei olisi voinut tapahtua kuukausi sitten. Silti tunnen, että olemme tänään matkalla kohti uutta, ja siksi on niin tärkeää puhua näistä asioista, jotta ne tulevat esiin. Meidän on varmaan oltava vieläkin selkeämpiä tässä asiassa. Heti kun syntyy tunne, että "onko tämä oikein vai väärin", meidän on puhuttava siitä. On tärkeää, että asetamme rajat, Gustavson sanoi.

– Uskon silti, että olemme menossa eteenpäin, siitä ei ole epäilystäkään. Olemme olleet mukana pitkään ja nähneet paljon pahempiakin asioita. Joten sanoisin, että olemme edistyneet valtavasti. Mutta, poikien hormoneja ja tätä macho-ilmiötä ei voi täysin poistaa. Meillä on kuitenkin vastuu kasvattaa heitä. Meidän johtajien on näytettävä, missä raja kulkee, Gustavson totesi.

Vanhempiin on myös oltu yhteydessä, mutta vastauksina on ohjattu ottamaan yhteyttä seuraan tai vastattu vain, että emme kommentoi. Miesten puolen urheilujohtaja Lasse Johansson sanoo, että on surullista, jos pelaajat pelkäävät tulla tunnistetuiksi ja leimatuksi jääkiekon parissa.

– Emme halua luoda sellaista ympäristöä. Silloin emme kasva organisaationa. Tällaiset asiat on tuotava esiin, Johansson sanoi.

– Meidän on huolehdittava siitä, että ilmapiiri on avoin, ja silloin on kysymys johtajuudesta. Jos et uskalla sanoa asioita, sinulla ei ole oikeaa johtajuutta. Siinä meidän on myös yritettävä olla edelläkävijöitä, Gustavson päätti.

