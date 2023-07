Päihdemaailmassa naiset kääntyvät toisiaan vastaan – entinen huumeidenkäyttäjä Riikka kertoo häpeästä, jota naiset kantavat

Naiset kääntyvät toisiaan vastaan

Nyt viisi vuotta raitistumisensa jälkeen Tuomi työskentelee kokemusmentorina Supernovat-hankkeessa, jonka päämääränä on haavoittuvassa asemassa olevien naisten auttaminen. Naistenkartano ry:n ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n yhteishankkeessa naisille tarjotaan vertaistukea matalalla kynnyksellä.

Päihdemaailmassa naiset ovat usein alisteisessa asemassa, ja ajautuvat usein riippuvaisiksi miehistä. Tuomikin on joutunut esimerkiksi oman poikaystävänsä vangiksi, mutta silti irrottautui päihdemaailmasta vasta jäätyään yksin poikaystävän jouduttua vankilaan.

– Minun oli äärimmäisen vaikea myöskään luottaa naisiin. En ymmärrä, miksi me siellä käyttäessä luotetaan niihin miehiin, ketkä pahoinpitelee meitä ja emme luota toisiin naisiin, Tuomi sanoo.

– He eivät ehkä oikeasti ole tehneet mitään pahaa, mutta se maailma luo sinustakin semmoisen, että saat sitä sisäistettyä naisvihaa. Se on vielä karrikoidumpi kuin tämä yhteiskunta muutenkin.

Lääkkeettömällä hoidolla ongelmien alkulähteelle

Tällä viikolla järjestetyssä SuomiAreenassa Tuomi oli puhujana keskustelussa, jossa pohdittiin lääkkeettömän päihdehoidon tulevaisuutta. Lääkkellinen korvaushoito on hyvä vaihtoehto monelle päihteidenkäytöstä toipuvalle, mutta muun hoidon tarjonnasta ollaan huolissaan.

– Ihmisellä on tosi suuri tarve tulla hyväksytyksi, ja sitähän olin etsinyt koko elämäni, sen vuoksi nuoruudessakin olin lähtenyt päihdepiireihin ja muuhun villitykseen mukaan.

Korvaushoidoilla voidaan auttaa pelkästään opioidiriippuvaisia henkilöitä, vaikka amfetamiini on yksi yleisimpiä päihteitä Suomessa kannabiksen jälkeen. Tuomi pitää käsittämättömänä, että amfetamiiniriippuvaista hoidetaan opioidilääkityksellä, josta pahimmillaan seuraa riippuvuus uuteen aineeseen.

Naisille suunnattuja palveluita on vähän

Päihdeongelmiin ei ole olemassa helppoja ratkaisuja, mutta resurssien lisääminen olisi Tuomen mielestä yksi tärkeimmistä. Suomessa esimerkiksi naisille suunnattuja hoitopaikkoja on vähän ja niihin on vaikea päästä.

– Naiset ovat usein tosi traumatisoituneita ja monet meistä naisista on todella läheisriippuvaisia, Tuomi kuvailee.

– Tuntuu, että meillä naisilla on hirveän määrä häpeää olla esimerkiksi päihteitä käyttävä äiti, vankilassa oleva äiti tai muuten vaan naisena rikoksentekijä ja päihteidenkäyttäjä, vaikka tässä yhteiskunnassa meidän pitäisi olla pullantuoksuista kotiäitejä.

– Se on jo murtunut vähän, mutta emme me kuitenkaan ole oikeasti vielä tasa-arvovaltio emmekä ole päässeet vielä patriarkaalisesta järjestelmästä täällä, siihen on pitkä matka vielä.