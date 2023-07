Uusi ääriliike nousee Euroopassa – "Tarkoituksena on murentaa ihmisten luottamusta demokratiaan"

– Se tarkoittaa sellaista liikehdintää, joka ei välttämättä ole vielä väkivaltaista kaikkialla. Se on ollut väkivaltaista Saksassa ja Hollannissa, Hollannissa tiedustelupalvelu on nostanut sen myös terroristiseksi uhaksi. Sen tarkoituksena on murentaa ihmisten luottamusta demokratiaan järjestelmänä ja sitä kautta vaikuttaa koko yhteiskunnan toimintaan, ääriliikkeiden asiantuntija Tarja Mankkinen Euroopan komissiosta kertoi Huomenta Suomessa torstaina.