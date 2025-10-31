Enemmistö kannattaa Israelin eristämistä kunnes se alkaa kunnioittaa palestiinalaisten oikeuksia.
Suomalaisten näkemykset Palestiina-kysymyksissä eroavat merkittävästi puoluekannan mukaan, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan teettämästä kyselystä.
Kyselyyn vastanneet vasemmistopuolueiden kannattajat korostavat palestiinalaisten oikeuksia ja kannattavat Palestiinan tunnustamista, kun taas useimmat oikeistopuolueiden kannattajat suhtautuvat tunnustamiseen torjuvasti.
Esimerkiksi SDP:n kannattajista 55 prosenttia kannattaa mahdollisimman nopeaa tunnustamista, kun taas kokoomuksen tukijoista tätä mieltä on vain 21 prosenttia.
Kaikista vastaajista 39 prosenttia kannatti tunnustamista, 31 prosenttia oli sitä vastaan ja 29 prosenttia ei ottanut kantaa.
Yli puolet eli 53 prosenttia katsoi, että Israel pitäisi Venäjän tavoin eristää kaikesta kansainvälisestä yhteistyöstä kunnes se alkaa kunnioittaa palestiinalaisten oikeuksia. Neljäsosa oli tästä eri mieltä.
10:45Mitä Palestiinan tunnustaminen muuttaisi?
Neljäsosa vankasti Israelin tukena
Puolet vastaajista hyväksyi väitteen, jonka mukaan "Gazan sota on vihdoin tuonut päivänvaloon julmuuden, jolla Israel on aina kohdellut palestiinalaisia". Neljäsosa torjui sen.
Vajaa neljäsosa oli samaa mieltä väitteen kanssa, että ”suomalaisten on syytä pysyä olemassaolostaan aina taistelemaan joutuneen Israelin tukena, vaikka Gazan sota on ollut traaginen”. 45 prosenttia torjui tämän ajatuksen.