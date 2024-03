Euroviisuihin isoja muutoksia – suurille maille lisää näkyvyyttä

Finaalissa äänestää voi pitkin iltaa

Luvassa on muutoksia myös äänestyskäytäntöihin.



Kun aiemmin yleisöäänestys on alkanut vasta, kun kaikki esitykset on nähty, avataan finaalin äänestys tänä vuonna jo ennen ensimmäistä esiintyjää. Aivan ennennäkemätön tämä äänestyskäytäntö ei ole, sillä samanlainen koko illan äänestys on ollut käytössä myös vuosina 2010 ja 2011.



Äänestäjät kilpailun ulkopuolisista maista puolestaan pääsevät äänestämään jo lähes vuorokauden ennen kunkin liveshow'n alkua.



"Muun maailman" äänestys tuli kilpailuun uutuutena mukaan viime vuonna. Kilpailun ulkopuolisista maista annetut äänet lasketaan yhteen, ja niillä on yhtä suuri painoarvo kuin yksittäisen osallistuvan maan yleisöpisteillä.



Ebba Adielssonin mukaan SVT:llä on positiivisia kokemuksia esitysten aikana tapahtuvasta äänestämisestä Melodifestivalenista, jossa valitaan vuosittain Ruotsin viisuedustaja. Lisäksi muualta maailmasta äänestäjille halutaan antaa parempi mahdollisuus osallistua.



– Nyt heidän ei tarvitse laittaa herätyskelloa soimaan keskellä yötä.



Viime vuoden äänestyskäytännöt pysyvät ennallaan sen osalta, että semifinaaleissa päätösvalta on kokonaan yleisöllä ja finaalissa tulos ratkeaa ammattilaisraatien ja yleisöäänestyksen perusteella. "Muun maailman" äänestyksen myötä yleisön äänten painoarvo finaalissa on hieman suurempi kuin 50 prosenttia.



Malmön euroviisujen osalta on määrä ilmoittaa myöhemmin vielä yhdestä suuresta muutoksesta, tiedotteessa kerrotaan.