Europarlamentaarikko Silvia Modig ja menestyskirjailija Meri Valkama: Ero!

Valkama jatkaa kiittämällä itselleen läheisiä ihmisiä, jotka ovat olleet eron jälkeen hänen tukenaan.



– Kiitän kaikkia niitä tärkeitä ihmisiäni, jotka ovat kuluneen vuoden aikana säännöllisesti kysyneet miten voin, soittaneet ja vieneet kävelyille ja kahville ja ihan vain kuunnelleet. Juuri nyt katseeni ei ole menneessä, vaan tulevassa, ja elämässäni on paljon iloa ja valoa ja odottamisen arvoisia asioita. Kevyt olo, kaikki hyvin, Valkama kirjoittaa sydämen kera.



Pariskunta piti parisuhteensa melko yksityisenä, mutta he saapuivat yhdessä muutamaan otteeseen Linnan juhliin.



Vasemmistoliiton politiikka- ja viestintätiimin vetäjänä sekä toimittajana aiemmin työskennellyt Valkama on luonut viime vuosina menestyksekästä uraa kirjailijana. Hänen syksyllä 2021 ilmestyneestä esikoisromaanistaan Sinun, Margot tuli menestys, joka voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja ensipainos myytiin loppuun kahdessa päivässä.



Modig ei ole kommentoinut eroa, sillä hän on parhaillaan Amazing Race -sarjan kuvauksissa. Hän kilpailee ohjelmassa ystävänsä, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen (vas.) parina. Kilpailijoita ei ole mahdollista tavoittaa ohjelman aikana.



Modig nousi eduskuntaan vuonna 2011, josta hän putosi kahden kauden jälkeen. Hänet valittiin Euroopan parlamenttiin vuonna 2019.



Modig ja Valkama ilmoittivat avioitumisestaan vuonna 2019. Modig oli aiemmin rekisteröidyssä parisuhteessa toimittaja Rakel Liekin kanssa. Pari erosi loppuvuodesta 2011.