Miisa Nuorgam dokumentoi Someäidit-sarjassa muun muassa eroprosessiaan sekä matkaansa kohti diagnoosia – nämä asiat jäivät kameran ulkopuolelle

Someäidit avaavat ohjelmassa omaa elämäänsä itse kuvaamansa materiaalin ja ohjelmaan tehtyjen haastattelujen kautta. Luvassa on rosoja, ristiriitoja, rakkautta ja rehellisyyttä ilman filttereitä – hetkiä, joita et ole nähnyt Instagramissa ja tarinoita, joita et ole voinut lukea edes Jodelista.