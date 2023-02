Euroopassa juonitaan hanketta Venäjää vastaan – tylyssä boikottiuhkauksessa mukana suurmaita

Viimeaikaiset viestit Kansainvälisen olympiakomitean suunnalta ovat antaneet ymmärtää, että suuri osa KOK:n jäsenmaista olisi sen kannalla, että venäläiset ja valkovenäläiset halutaan pian takaisinkansainväliseen urheiluun. Euroopassa tämä on aiheuttanut kritiikkiä.

Puola on noussut isosti venäläisten ja valkovenäläisten paluuta vastaan. Maan urheiluministeri Kamil Bortniczuk sanoi, ettei voi kuvitella sellaista tilannetta, jossa venäläiset ja valkovenäläiset saisivat vapaasti kilpailla kansainvälisesti.

"Mediatietojen varassa"

– Me olemme ajatelleet niin, että olemme meidän vahvan kantamme vahvistaneet maanantaina olympiakomitean hallituksessa, että me edelleen tuomitsemme Venäjän hyökkäyksen ja sodan Ukrainassa. Meidän mielestämme aika ei ole oikea heidän palata. Ja tätä me viestitämme eteenpäin, Susiluoto vastaa.