Joel Pohjanpalo laittoi heti tuulemaan – verkot heiluivat näyttävällä tavalla

Suomalaishyökkääjä Joel Pohjanpalo aloitti uuden kautensa hienosti, kun hänen edustamansa Palermo kaatoi Reggianan 2–1.
Pohjanpalo avasi kauden maalitilinsä jo 38. minuutilla. Niccolo Pierozzin tarkka keskitys löysi maalin edestä Pohjanpalon, joka puski pallon tarkasti verkkoon.
Reggiana nousi toisella jaksolla hetkellisesti tasoihin, mutta Pierozzi ratkaisi 2–1-voiton Palermolle vain muutamaa minuuttia myöhemmin.
Pohjanpalo pelasi ottelussa 87 minuuttia. Palermon uusi suomalaisvahvistus Jesse Joronen seurasi ottelua vielä vaihtopenkiltä.
Ensimmäisen kokonaisen kautensa Palermossa aloittava Pohjanpalo iski seuran riveissä viime kaudella yhdeksän täysosumaa.