Joel Pohjanpalo laittoi heti tuulemaan – verkot heiluivat näyttävällä tavalla

Joel Pohjanpalo
Joel Pohjanpalo onnistui maalinteossa heti kauden avausottelussa.2025 Tullio Puglia
Julkaistu 15 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Riku Hellanto

riku.hellanto@mtv.fi

@RikuHellanto

Suomalaishyökkääjä Joel Pohjanpalo aloitti uuden kautensa hienosti, kun hänen edustamansa Palermo kaatoi Reggianan 2–1.

Pohjanpalo avasi kauden maalitilinsä jo 38. minuutilla. Niccolo Pierozzin tarkka keskitys löysi maalin edestä Pohjanpalon, joka puski pallon tarkasti verkkoon.

Reggiana nousi toisella jaksolla hetkellisesti tasoihin, mutta Pierozzi ratkaisi 2–1-voiton Palermolle vain muutamaa minuuttia myöhemmin.

Pohjanpalo pelasi ottelussa 87 minuuttia. Palermon uusi suomalaisvahvistus Jesse Joronen seurasi ottelua vielä vaihtopenkiltä.

Ensimmäisen kokonaisen kautensa Palermossa aloittava Pohjanpalo iski seuran riveissä viime kaudella yhdeksän täysosumaa.

Lisää aiheesta:

Joel Pohjanpalo takoi hattutempunJoel Pohjapalo: taas maali!Joel Pohjanpalo sai hanat auki uudessa seurassaanJoel Pohjanpalo iski melkoisen maalin Italiassa – näin erikoinen osuma syntyiJoel Pohjanpalo -show – suomalainen hurjasteli maaleilla ItaliassaMaalitili auki! Joel Pohjanpalo teki vihdoin ensimmäisen maalinsa uudessa seurassaan
JalkapalloJoel PohjanpaloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Jalkapallo