Euroopan suurimmalla ukrainalaisyhteisöllä jättioperaatio sodan uhrien auttamiseksi: "Jotkut ovat ottaneet lomaa voidakseen tulla tekemään vapaaehtoistyötä"

Italian ukrainalaisyhteisö on aloittanut jättioperaation sodan uhrien auttamiseksi. Vapaaehtoisvoimin matkaan on lähtenyt jo 12 kuorma-autoa täynnä ruokaa ja lääkkeitä. Italiassa on Euroopan suurin ukrainalaisyhteisö, lähes 240 000 ihmistä.