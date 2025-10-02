Juuri nyt Avaa

Videota kulisseissa on jaettu ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Katso tilanne alapuolelta. Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Macron näyttää läpsäisevän Ramaa poskelle vitsin jälkeen.

– Koska et onnitellut meitä presidentti Trumpin Albanian ja Azerbaidžanin välisestä rauhansopimuksesta, Rama jatkoi samalla kun joukko ihmisiä purskahti nauruun.

Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa koettiin huvittava tilanne, kun Albanian pääministeri Edi Rama ja Azerbaidžanin presidentti Ilham Aliyev kohtasivat yhdessä Ranskan presidentti Emmanuel Macronin .

Euroopan johtajien naljailu kulissien takana tallentui videolle: "Sinun pitäisi pyytää anteeksi"

"Aber- baidžanin" ja Albanian konflikti

Rama viittasi lausahduksellaan Donald Trumpin syyskuiseen sanasekoiluun Britanniassa, jossa hän sekoitti kaksi maata keskenään.

Trump sanoi tällöin Iso-Britannian pääministeri Keir Starmerin kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että hän olisi onnistunut ratkaisemaan Albanian ja "Aber-baidžanin" välisen konfliktin.