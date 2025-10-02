Albania vitsaili Trumpin sanasekoilusta Kööpenhaminassa.
Tanskan Kööpenhaminaan on kokoontunut tällä viikolla iso liuta Euroopan johtajia.
Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa koettiin huvittava tilanne, kun Albanian pääministeri Edi Rama ja Azerbaidžanin presidentti Ilham Aliyev kohtasivat yhdessä Ranskan presidentti Emmanuel Macronin.
Rama tuli tilanteeseen niin sanotusti "vitsillä sisään".
– Sinun pitäisi pyytää anteeksi meiltä, Rama sanoi keskustelunavaukseksi Macronille.
– Koska et onnitellut meitä presidentti Trumpin Albanian ja Azerbaidžanin välisestä rauhansopimuksesta, Rama jatkoi samalla kun joukko ihmisiä purskahti nauruun.
Macron näyttää läpsäisevän Ramaa poskelle vitsin jälkeen.
– Olen pahoillani siitä, Macron vastasi vitsikkäästi.
