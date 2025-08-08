Trump: Armenia ja Azerbaidzhan ovat sopineet pysyvästä rauhasta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Armenia ja Azerbaidzhan ovat sopineet pysyvästä rauhasta.

Azerbaidzhanin presidentti Ilham Alijev ja Armenian pääministeri Nikol Pashinjan ovat parhaillaan vierailulla Washingtonissa, jossa heidän on tarkoitus allekirjoittaa maiden välinen rauhansopimus.

Trump sanoi Valkoisessa talossa, että Armenia ja Azerbaidzhan ovat sitoutuneet avaamaan diplomaattiset ja kauppasuhteet toistensa kanssa. Hän kertoi myös poistavansa rajoitukset Yhdysvaltain sotilasyhteistyöltä Azerbaidzhanin kanssa.