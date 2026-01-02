Kyseessä on historian neljänneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto.

Eurojackpotin vuoden ensimmäisessä arvonnassa löytyi yksi täysosuma, joka osui Suomeen. Päävoiton arvo on noin 74 miljoonaa euroa. Kyseessä on historian neljänneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto.



Eurojackpotin perjantai-illan arvonnan (kierros 1/2026) oikea rivi on 10, 15, 29, 34 ja 38. Tähtinumerot ovat 2 ja 9.



Voittaja saa 5+2 -oikein rivillä itselleen tarkalleen 74 104 783,60 euron jättipotin, kerrotaan Veikkauksen tiedotteessa.