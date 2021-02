Miten Suomi reagoisi, jos Lavrov esittäisi Haavistolle tarjouksen Sputnik-rokotteesta? "Herkullinen tilanne"

– Rokote on selvästi Venäjälle tärkeä. Se on nyt myös kansainvälisissä kliinisissä kokeissa todettu hyväksi ja tehokkaaksi. Se on Lavroville henkilökohtaisesti – ja myös Venäjän johdolle – todella iso asia, toteaa Hannu Himanen MTV:n Uutisaamun maailmanselittäjissä.