EU:n lähivuosien tavoite: Terveystiedot seuraavat potilasta valtionrajojen yli

Euroopassa terveystietojen ja sähköisten reseptien vapaa liikkuvuus rajojen yli on lisääntymässä selvästi lähivuosina.

Tavoitteena on, että sähköisiä reseptejä ja yhteenvetoja potilastiedoista on saatavilla kattavasti EU- ja ETA-alueella vuonna 2025.

Suomessa liikkeelle on lähdetty sähköisestä reseptistä, joka helpottaa lääkkeen ostamista ulkomailla esimerkiksi yllättävissä tilanteissa, jos lääkkeet ovat unohtuneet kotiin tai jos ulkomailla kauemmin asuva ei halua kantaa mukanaan suurta lääkevarastoa.

Ruotsi ehkä seuraava

Suomi on ollut edelläkävijä valtionrajat ylittävässä sähköisessä reseptissä, joka on kelvannut Virossa jo vuodesta 2019. Rajat ylittävä sähköinen resepti on käytössä Euroopassa vasta neljässä maassa, mutta sitä valmistellaan muuallakin.