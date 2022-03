Lääkkeiden ostaminen helpottuu Euroopassa matkustaville

Mikä avuksi, jos tärkeä lääke on unohtunut ulkomaan matkalla kotiin ja sitä pitäisi saada pikaisesti apteekista? Euroopassa tämän ei pitäisi olla jatkossa ongelma, jos valtioiden rajat ylittävä sähköinen resepti laajenee lähivuosina suunnitelmien mukaisesti.

Tavoitteena on, että sähköisiä reseptejä ja myös yhteenvetoja potilastiedoista on saatavilla kattavasti EU- ja ETA-alueella vuonna 2025. Tietojen vapaalla liikkumisella halutaan turvata hoidon sujuva jatkuminen riippumatta siitä, missä maassa henkilö oleskelee.

Ruotsi ehkä seuraava

Suomi on ollut edelläkävijä valtionrajat ylittävässä sähköisessä reseptissä, joka on kelvannut Virossa jo vuodesta 2019. Rajat ylittävä sähköinen resepti on käytössä Euroopassa vasta neljässä maassa, mutta sitä valmistellaan muuallakin.