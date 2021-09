Vuoden tärkein EU-puhe kuullaan tänään: Miten kriiseissä on onnistuttu, miltä näyttää Euroopan tulevaisuus? Näiden teemojen uskotaan nousevan esille

Suuri ilmastopaketti ja koronakriisin elpymiseen varatut rahat esillä

Komissio esitteli kesällä suuren ilmastopaketin, johon kuuluvien lakiesitysten käsittely on pääsemässä vauhtiin EU-koneistossa.

Euroopan tasolla yksi merkittävistä kysymyksistä on, miten ilmastotoimien toteuttaminen sujuu reilulla ja tasapuolisella tavalla.

Komissio on aiemmin arvioinut, että EU:ssa on 34–35 miljoonaa ihmistä, joilla ei nykyisellään ole varaa esimerkiksi riittävään lämmitykseen.

Komissio näkee EU:n rokotestrategiassa onnistumisia

Pullonkaulasta selvittiin

Viime aikoina keskustelussa on ollut mahdollisen kolmannen koronarokoteannoksen antaminen.

Maailman terveysjärjestö WHO on kuitenkin kehottanut vauraita maita solidaarisuuteen, koska köyhemmissä maissa rokotekattavuus on edelleen pientä.