Pääministeri Sanna Marin haluaa saada vauhtia tehosterokotteiden antamiseen: "Tähän olemme etsineet ratkaisuja" – rokotteet agendalla EU-huippukokouksessa

Koronaviruksen vauhdikkaasti leviävä omikronvirusmuunnos on herättänyt Euroopassa laajaa huolta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan nyt on oleellista, että tehosterokotteiden antaminen saadaan kunnolla käyntiin. Myös Suomessa hallitus aikoo vauhdittaa kolmansien rokotteiden antamista.

Huippukokouksessa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on määrä kertoa jäsenmaille tuoreimmat tiedot EU:n rokotetilanteesta.

EU-maiden johtajien kokouksen odotetaan venyvän pitkäksi, sillä koronatilanteen lisäksi asialistalle on koottu monta vakavaa aihetta. Marin uskoo, että keskustelut venyvät aamuyöhön asti.

Matkustusrajoituksissa hajontaa

Virusmuunnoksen levitessä osa jäsenmaista on jo muuttanut matkustusrajoituksiaan. Esimerkiksi Italia vaatii tästä päivästä alkaen kaikilta muista EU-maista tulevilta matkustajilta negatiivista koronatestiä.

Ukrainan tilanne huolestuttaa

Huippukokouksessa keskustellaan myös kansainvälisistä suhteista, joista pinnalla on erityisesti Venäjän toimet. Venäjä on viime aikoina keskittänyt joukkoja Ukrainan rajan tuntumaan, mikä on herättänyt huolta.