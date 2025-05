EU:lla edessä suuri päätös väännössä Trumpin kanssa – "Voi joutua nielemään ylpeytensä"

Diilintekijänä itseään brändänneen Trumpin kauppasota järisyttää maailmankauppaa. Se, mihin asentoon Yhdysvaltojen ja EU:n – sekä Suomen – väliset sopimukset asettuvat, on vasta selviämässä.

Donald Trumpin ensikuukaudet Yhdysvaltojen presidenttinä ovat olleet kiireisiä. Hän on paitsi laatinut sisäpoliittisia asetuksia ennätystahtia, myös samalla ehtinyt kaataa monet maailmanpolitiikan palikat totutuilta paikoiltaan.

Trumpin toimet ovat sysänneet arvaamattomia tapahtumia liikkeelle muun muassa Ukrainan sodassa, Lähi-idän kriisissä ja maailmankaupassa.

Tullisodan suhteen ollaan nyt tilanteessa, jossa Britannian kanssa Yhdysvallat on jo päässyt alustavaan raamisopimukseen, jota tullaan täydentämään. Kiinan kanssa niin ikään sovittiin alennetuista tulleista, ja elokuun alkuun mennessä pitäisi saada pysyvämpi sopu aikaan ennen kuin Trumpin uhkaamat massiiviset tullit tulisivat voimaan.

Euroopan kanssa tehtävä diili on vielä edessä.

– EU:n kanssa vasta viritellään kulisseissa neuvotteluita, minkälainen diili tehtäisiin. Se varmaan on aika kovan väännön takana, sanoo EK:n johtaja Timo Vuori.

Vaikutelma tärkeää Trumpille

Britannian kanssa Yhdysvallat pääsi siis jo alustavaan sopuun uhkailtuaan sitä ensin jättitulleilla. Sopimuksen yksityiskohdista jatketaan neuvotteluja, mutta pääasia, eli tullit, asetettiin pääosin kymmeneen prosenttiin.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist pitää Britannia-diiliä ennen kaikkea show-esityksenä, jonka avulla Trump voi säilyttää kasvonsa. Hän korostaa, että oikeat kauppaneuvottelut vievät vuosia.

–Britannian kanssa tehty niin sanottu sopimus on aika pitkälti show’ta. Eihän siinä oikeasti sovittu juuri mistään. Siinä paperissa lukee eksplisiittisesti, että "this is not a legally binding document" (tämä ei ole laillisesti sitova sopimus, toim. huom). Se vain ikään kuin tarjoaa Trumpille tavan pakittaa näistä tulleista ja säilyttää kasvonsa, hän arvioi.

Appelqvistin uskoo saman olevan edessä EU:nkin kanssa.

– Parhaassa tapauksessa pystytään välttämään näitä katastrofaalisen korkeita tulleja, ja samalla annetaan vaikutelma, että nyt on tehty joku iso diili, ja sitten palataan aika tavalla siihen, mistä lähdettiin.

Trumpille on tärkeää näyttää voittajalta, vaikka joutuukin pakittamaan älyttömimmistä vaatimuksistaan.AOP

Malli Britanniasta?

EU:n neuvottelijat ovat varmasti opiskelleet Britannian ja USA:n välisen dokumentin tarkkaan, sillä se saattaa toimia mallina EU:n kanssa sorvattavalle sopimukselle.

EK:n Vuoren mukaan Britannian kanssa tehty raamisopimus on merkittävä ennen kaikkea siksi, että siitä voi vetää johtopäätöksen, että kymmenen prosentin tullit ovat tulleet jäädäkseen. Pysyvien tullien puolesta puhuu myös se, että Trump on sitoutunut sisäpoliittisesti löytämään varat valtaviin veronalennuksiinsa.

– Se on poikkeama aikaisempaan, koska keskivertotulli esimerkiksi EU:n ja USA:n välisessä kaupassa on noin 4–3 prosenttia.

Britannia-paperista voi Vuoren mukaan päätellä sen pysyvän luonteen lisäksi kaksi muutakin asiaa: Yhdysvallat sitoutuu siinä helpottamaan muilta osin maiden välistä kauppaa, mutta teräs- auto- ja alumiinitullit näyttävät jäävän korkealle tasolle, jopa 25 prosenttiin, tietyin poikkeuksin.

Vuori kehottaakin varautumaan korkeisiin tullinumeroihin ja vaikeaan vääntöön.

– Siellä saattaa olla yllätyksiä luvassa myös EU:lle ja Suomelle, hän sanoo.

– EU joutuu ehkä nielemään ylpeytensä, jos se ottaa tällaisen brittidiilin, koska EU sanoo sen olevan WTO:n eli Maailman kauppajärjestön sääntöjen vastainen, ja EU on ollut se taho, joka puolustaa kansainvälisen kaupan pelisääntöjä. Nyt jää nähtäväksi, onko EU sanojensa ja periaatteidensa mukainen, vai onko siitä aidosti diilintekijäksi, joka miettii taloudellisten intressiensä kautta nämä asiat.

Vain epävarmuus on varmaa

Jos EU päätyy samanlaiseen sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa kuin Britannia, mitä se tarkoittaa Suomelle?

Keskuskauppakamarin Appelqvistin mielestä olennaista sopimuksessa olisi se, että EU:lle koituisi nykytilanteeseen nähden kovahkot tullit – olkoonkin että Trump pakittaisi kaikkein ankarimmista tariffeista.

– Edelleen meillä olisi voimassa aika korkeita tulleja Yhdysvalloissa monille asioille, joilla saattaa olla arvaamattomia seurauksia, hän sanoo.

– En näe tätä Suomelle mahdollisuutena, vaan voittopuolisesti negatiivisena asiana. Mutta kuitenkin vältettäisiin ne tullit, joista puhuttiin huhtikuun alussa, kun oli Liberation day. Jos me pystytään se välttämään, niin katastrofiskenaario on poissa pöydältä. Tähän tuntuvat markkinat tällä hetkellä uskovan, eli taantuman todennäköisyys on pienentynyt.

Varmaa kuitenkin on, että epävarmuus jatkuu.

– Eilen kuultiin, että Venäjä ja Ukraina pyydetään neuvottelemaan rauhasta keskenään, ja Gazaankin kätilöidään ratkaisua. Kaikilla näillä on vaikutuksia kauppaan ja talouteen – myös Suomen näkökulmasta, muistuttaa Vuori.

