Perjantaina solmittiin maailman suurin kauppasopimus – tätä se tarkoittaa Suomelle: ”Onko se hyvä asia – siitä ihmiset voivat olla montaa mieltä”

– Harkitsen sanojani tarkkaan kertoessani, että tämä on historiallinen hetki. Kauppajännitteiden keskellä me lähetämme vahvan signaalin Mercosur-partnereidemme kanssa siitä, että me seisomme sääntöperusteisen kaupan takana, Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kommentoi komission tiedotteessa.