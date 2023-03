Etla: Maahanmuutto osuus työllisistä lähes tuplaantunut vuosikymmenessä

Etla sanoo tiedotteessa, että maahanmuuton vaikutukset paikallisten työllisyyteen jäävät tutkimustiedon valossa vähäisiksi. Maahanmuuttajien on todettu syrjäyttävän työmarkkinoilla todennäköisemmin muita maahanmuuttajia kuin kantaväestöä. Matalasti koulutettujen maahanmuuttajien vaikutuksista on ristiriitaista tutkimustietoa, mutta korkeasti koulutetut maahanmuuttajat sen sijaan voivat kasvattaa kantaväestönkin palkkoja.

Maahanmuuttajien osuus kasvanut aloilla, joista suomalaisia lähtee pois

‒ Ajatus, että maahanmuuton aiheuttama lisääntynyt työn tarjonta kasvattaisi työttömyyttä, perustuu osin virheelliseen oletukseen siitä, että työpaikkojen määrä kansantaloudessa on vakio. Tosiasiassa maahanmuutto ja työvoiman parempi saatavuus todennäköisesti kasvattavat investointeja ja saavat yritykset laajentamaan toimintaansa, Kangasharju sanoo tiedotteessa.

Etlan mukaan maahanmuuttajien osuus on kasvanut erityisesti niillä aloilla, joilla suomalaistaustaisten työllisten määrä on ollut laskussa. Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen sanoo, että työperäinen maahanmuutto on avainasemassa koko Suomen työllisyydessä.