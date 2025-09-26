Monella meistä on mielessä tiettyjä etikettiasioita liittyen ruumisauton kohtaamiseen liikenteessä. Alan ammattilainen kuitenkin varoittaa, että jotkin tiukassa istuvat vanhat käsitykset voivat olla jopa haitaksi liikenneturvallisuudelle.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran huhtikuussa 2023.

Ruumisautoihin tai niiden kohtaamiseen ei liity mitään lakiin perustuvaa poikkeavaa toimintapaa, mutta joitain etikettivirheitä on kohteliasta välttää.

Nousiaisten Hautauspalvelun Joonas Hyppönen kertoo MTV Uutisille, että erilaiset kirjoittamattomat säännöt ovat olleet aikoinaan vahvempia kuin nykyisin.

Hyppönen toivoo kanssa-autoilijoilta erityisesti huomaavaisuutta ja joustavuutta tien päällä. Liikenneturvallisuus on ykkösprioriteetti, eikä sitä tule vaarantaa kohdatessaan ruumisauton – ei edes silloin, jos kyydissä on vainaja.

– Äkkijarrutus ohituskaistalla on melko tyypillinen reaktio, Hyppönen toteaa kysyttäessä, millaisia yllättäviä ja jopa vaarallisia tilanteita ruumisauton kuljettajat kohtaavat tien päällä.

– Tämän jälkeen ohittamassa ollut auto saattaa kiilata ruumisauton taakse ensimmäiseksi. Sitten taas vainajasaattueeseen osallistuvat autot ohittavat tämän auton yksi kerrallaan ja ottavat paikkansa ruumisauton takana.

Hyppösen mukaan kuljettajilla on kokemuksia myös tilanteista, joissa edellä ajava hidastaa vauhtiaan merkittävästi havaitessaan ruumisauton taustapeilistään.

– Ruumisautolla, joka kuljettaa vainajaa saattueajossa, ei mielellään lähdetä ohittelemaan muita ajoneuvoja.

