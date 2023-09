Palomies Harri: Älä missään nimessä tee enää näin, kun hälytysajoneuvo lähestyy pillit päällä – "Uusi ohjeistus ei ole autoilijoiden tiedossa"

Uuden ohjeen tarkoituksena on mahdollistaa hälytysajoneuvolle mahdollisimman turvallinen ja tasainen matka kohteeseen.

Liikenteessä näkee Minkkisen mukaan monenlaisia suoritteita. Tyypillinen reaktio on vilkuttaa oikealle vanhan ohjeistuksen mukaisesti tai jopa jarruttaa voimakkaasti.

– Osa autoilijoista tekee hätäjarrutuksen keskelle ajorataa ja joskus pahimmillaan jopa liikenteenjakajan kohdalla tai kapealla sillalla. Sitten on uuden ja vanhan sekoitusta, ja kaikkea mahdollista suoritusta niiden väliltä.

Oppiminen tulee viemään aikaa

– Oppiminen tulee viemään paljon aikaa, puhutaan jopa vuosista. Mitä nopeammin ihmiset omaksuvat uudet toimintamallit, sitä helpompi hälytysajoneuvojen on ennakoida tulevia tilanteita liikenteessä.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että liikennemäärät kasvavat jatkuvasti, ja tieverkosto sekä ajokulttuurikin muuttuvat. Meidän on vain mukauduttava muutokseen ja kehitettävä liikennettä turvallisempaan suuntaan. Tämä ohjeistus toimii Euroopassa ja monissa muissakin maissa, miksei se toimisi myös Suomessa, Minkkinen sanoo.

Virhe voi viedä hengen

Minkkisen mukaan kaikkein pahin virhe, jonka kuljettaja voi tehdä havaitessaan hälytysajoneuvon vilkkuvalot taustapeilissään, on jarruttaa äkillisesti.

– Äkkijarrutus on vaarallisin ja huonoin vaihtoehto minkä autoilija voi tehdä. Pysähtyminen liikenteenjakajan kohdalle tai kapealla sillalla hidastaa merkittävästi pelastusajoneuvon etenemistä. Nopeat ohjausliikkeet ovat myös vaarallisia ja voivat johtaa onnettomuuteen.

Oikeaoppinenkin toiminta voi johtaa vaaratilanteeseen, jos muut eivät ymmärrä viestiä

Pelastajien on oltava tarkkana myös silloin, kun edellä ajavan ajoneuvon kuljettaja toimii oikein ja ohjeiden mukaisesti.

– On myös ollut tilanteita, jossa hälytysajoneuvon havaittuaan henkilöauton kuljettaja on laittanut oikeaoppisesti hätävilkut päälle. Tämän takana ajava henkilöauto on jostain syystä sitten lähtenyt yllättäen ohittamaan tätä edellä ajavaa autoa, eikä ole havainnoinut takaa tulevaa hälytysajoneuvoa. Nämä ovat myös erityisen vaarallisia tilanteita.