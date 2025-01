Eteläpohjalainen fani Jari vertaa Trumpia Kekkoseen: "Trumpilla on sama juttu"

Trump astui tänään Yhdysvaltain 47. presidentiksi. Vaikka Yhdysvallat onkin kaukana Atlantin takana, juhlitaan myös Suomessa virkaanastujaisia.

Tänä iltana Suomessakin on seurattu tiiviisti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkaanastujaisia. Yksi suurimmista faneista löytyy Etelä-Pohjanmaalta, jossa Jari Mäki on nostanut Amerikan lipun salkoon ja juhlii tärkeää päivää omassa Amerikka-kaupassaan.

Ilmajoen Koskenkorvassa liikettä pitävä Mäki onkin innoissaan Trumpin valtakauden alkamisesta.

– Se sanoo suoraan sen, mitä mieltä se on asioista, ja se on kaikesta huolimatta bisnesihminen. Eli se ajattelee taloudellisesti, se ajattelee Amerikkaa kokonaisuutena, kuinka mennään eteenpäin ja kuinka tullahan pärjäämään, Mäki kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

Mäelle Trump ei ole puhdas poliittinen esikuva. Hän fanittaa yhtälailla Suomen entistä presidenttiä Urho Kekkosta ja vertaa myös Trumpia Kekkoseen.

– Se ajatteli erittäin voimakkaasti Suomen puolesta, sooloili välillä rajan takana, mutta ajatteli Suomen puolesta. Trumpilla on sama juttu, se on henkeen ja vereen Made in Amerikka.