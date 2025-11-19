Viikonloppuna maa saattaa olla valkoinen etelässäkin, sillä keskiviikkoiltana säässä on tapahtumassa luminen käänne.

Lapissa on jo jonkin aikaa saatu paiskia lumitöitä, mutta etelässä lumensyvyyskartat ovat näyttäneet laajalti nollaa.

Keskiviikkoillasta eteenpäin Etelä-Suomen nollista aletaan pikkuhiljaa päästä eroon, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi.

– Päivä on poutainen, mutta lounaissaaristossa iltapäivällä lumikuurot alkavat vähän sakeentua. Vähitellen illan kuluessa lunta pyrkii Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan, ja ensi yön aikana lumisateet leviävät myös maan keskiosiin.