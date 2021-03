Etelä-Suomen avi tiukentaa koronarajoituksia – kiistakapulana olleet kuntosalit voivat edelleen olla auki alle 10 hengelle

Tällä haavaa muun muassa yleisiä saunoja ja kuntosaleja koskeva päätös tilojen sulkemisesta on voimassa pääkaupunkiseudulla sekä Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan alueella. Sisätiloja on avin mukaan kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa.