Tänään se tapahtuu: Uudenmaan kokoontumisrajoitukset kumotaan – muuallakin kevennyksiä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksiin ei ole tehty muutoksia. Kanta-Hämeessa sisätiloissa voi järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia, jos yleisöllä on määritellyt istumapaikat. Tilaisuuteen voi ottaa yleisöä enintään puolet enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt alueensa sairaanhoitopiireiltä lausunnot vielä voimassa olevien kokoontumisrajoitusten välttämättömyydestä. Jos kokoontumisrajoitukset eivät ole enää välttämättömiä, aluehallintovirasto kumoaa rajoitukset nopealla aikataululla.

Koko Etelä-Suomen alueella on edelleen voimassa aluehallintoviraston määräys, joka velvoittaa laajasti erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä.

Kokoontumisrajoitus Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on voimassa 25. helmikuuta 2022 asti. Sisätiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää rajatulla osallistujamäärällä, kun käytössä on istumapaikat. Itä-Suomen aluehallintovirasto on puolestaan käynnistänyt arvioinnin koronarajoitusten välttämättömyydestä alueellaan.