Kokoontumisrajoitukset voimaan Etelä-Pohjanmaalla – alueella sairaalahoidossa kaksi koronapotilasta

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää ilman rajoituksia, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä sisätiloissa, ja enintään 50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa.

Määräys on voimassa 13.8.-9.9.

Avin mukaan alueella todettiin viime viikolla 71 koronatartuntaa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin viikon jaksolla.

Alueen ilmaantuvuusluku on kahden viikon jaksolla 65,8. Sairaalahoidossa on vain kaksi koronapotilasta, mutta kuormituksen odotetaan kasvavan, sillä sairastuneissa on yli 50-vuotiaita.