Etelä-Karjalan joulu on ollut poikkeuksellisen väkivaltainen – rikosylikomisario pelkää veritekojen vielä jatkuvan: "Veitset ovat heiluneet"

– Joulu on yllättänyt. Joulu on ollut yllättävän väkivaltainen kaiken kaikkiaan. Jouluaattona se alkoi ja on jatkunut tähän päivään.

– Sehän tässä on vähän arveluttanut, että kun huominen on vielä vapaapäivä ja sunnuntai sitten ehkä lepopäivä, että jatkuuko tämä meininki vielä kuinka pitkään. Tämä päivä voi olla vielä rauhatonta, kunhan päivä kääntyy illaksi.

Tapon yrityksiä ja pahoinpitelyjä

Koronaturhautuminen syynä?

Kiireisen joulun vuoksi lisää poliiseja ei kuitenkaan ole tarvinnut kutsua töihin vapailtaan, vaan joululle varatuilla resursseilla on selvitty. Yleensä joulu on rauhallista aikaa.

– Kyllä tämä poikkeuksellinen joulu on ollut. Tuossa vähän ihmetyttää, kun muualla Suomessa poliisi kertoo, että on niin rauhallista ollut. Mitä se semmoinen on? Meillä on itärajalla kaikkea muuta kuin rauhallista. Meillä ei ole ollut rauhallinen joulu.