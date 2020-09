Espanjasta salakuljetetaan Suomeen yhä enemmän kannabista – rikollisryhmät saavat himoitulle aineelle paremman hinnan Euroopan toisella laidalla

Kannabiksen takavarikot ovat lisääntyneet Tullissa ja viime vuonna Tulli takavarikoi 256 kiloa kannabiskukintoa, mikä on enenmmän kuin koskaan 2010-luvulla. Määrä on kasvanut nopeasti, sillä vielä 2015 ja 2016 marihuanatakavarikot jäivät selvästi alle sadan kilon.

Tullin mukaan Suomeen saapuvan kannabiskukinnon lähtömaa on usein Espanja, ja aine saapuu Suomeen niin tavara- ja matkustajaliikenteen kuin pikarahtilähetysten kautta.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo, että kannabiksen lisääntyneen salakuljetuksen taustalla on yksinkertaisesti kannabiksen käytön yleistyminen Suomessa.

– Kannabis on tullut muotiin. Kun on kysyntää, niin muodostuu myös tarjontaa, hän sanoo.

Suomalaista kannabista vähemmän markkinoilla

Kysynnän nousussa on hänen mukaansa ollut taustalla osaltaan verkkokauppa, jonka myötä huumeita on saatavilla käytännössä missä tahansa osassa Suomea.

Kasvaneen kannabiksen maahantuonnin taustalla Tulli uskoo olevan se, että kannabiksen kotikasvatus on menettänyt asemaansa huippuvuosista . Sen syynä ovat viranomaisten arvioiden mukaan kotikasvatuksen vaivalloisuus ja riskialttius.

Suomen Tulli on tiedottanut aiemmin paljastaneensa useita Suomeen tulleita kannabislähetyksiä, joiden katukauppa-arvo oli yhteensä miljoonia euroja.

Kannabiksen viljely kasvanut Espanjassa

Lisääntyneen salakuljetuksen taustalla ovat myös muutokset Espanjassa. Euroopan huumevirasto EMCDDA:sta kerrotaan MTV Uutisille, että kannabiksen kasvatus on Espanjassa lisääntynyt vuodesta 2009 lähtien, ja osa sadosta on tarkoitettu kansainväliseen levitykseen. Viljelyn lisääntyminen on ollut huomattavaa muutamina viime vuosina.