Espanjassa ulkonaliikkumiskieltoa uhmataan erikoisilla ja vaarallisilla tavoilla – poliisi pysäytti seksiorgiat ja "dinosauruksen"

Ulkonaliikkumiskieltoon suhtauduttu vähättelevästi

Myös koirien ulkoiluttaminen on sallittu, ja tämä on saanut ihmiset etsimään porsaanreikiä päästäkseen raittiiseen ilmaan. Ihmiset ovat muun muassa ”taluttaneet” narun päässä pehmolelukoiria ja työntävät ostoskärryjä, jotta voivat istua hetken puistonpenkillä.

Ulkonaliikkumiskielto ei ole leikin asia

Koronavirusepidemiatilanne on Espanjassa mennyt nopeasti huonompaan suuntaan; tartuntoja on eniten Euroopassa heti Italian jälkeen. Sunnuntaina kerrottiin, että maassa on todettu vuorokaudessa lähes 400 uutta koronakuolemaa. Virus on nyt johtanut maassa yli 1 700 ihmisen menehtymiseen.