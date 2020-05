Venäjä höllensi koronarajoituksia, vaikka epidemia leviää edelleen

Muun muassa Moskovassa ja Pietarissa tiukkoja ulkonaliikkumisrajoituksia on jatkettu toukokuun loppuun saakka. Lisäksi kaupunkilaisten täytyy pitää julkisilla paikoilla hengityssuojaimia ja käsineitä.

Venäjän koronatartunnoista hieman yli puolet on kirjattu Moskovan alueella. Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut 14 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on ollut 49.