Yökerho uhmasi virusrajoituksia: Ainakin 13 ihmistä kuoli Perussa, kun poliisi teki ratsian

Koronapandemia on runnellut pahasti Latinalaista Amerikkaa, ja Perussa asetettiin tässä kuussa uudelleen tiukempia liikkumisrajoituksia viruksen leviämisen estämiseksi.

Naapurusto kyseenalaistaa sisäministeriön tarinan

Sisäministeriön mukaan tapahtumien yhteydessä loukkaantui kuusi ihmistä. Loukkaantuneista kolme on ministeriön mukaan poliiseja.

– Me olemme pandemian, terveyshätätilan keskellä. Vaadin kaikkein kovinta mahdollista rangaistusta yökerhon omistajille, hän kertoi RPP:lle.

Sisäministeriön mukaan yhteensä 23 ihmistä on otettu kiinni. Viranomaiset yrittävät selvittää, kuka yökerhon omistaa ja ketkä kaikki olivat järjestämässä koronarajoituksia uhmanneita juhlallisuuksia.

Yöllinen ulkonaliikkumiskielto voimassa jo maaliskuulta

Baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston mukaan noin 33 miljoonan asukkaan Perussa on varmistettu yli 570 000 koronavirustartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia Perussa on kirjattu yhteensä yli 27 000 kappaletta.

Yöllinen ulkonaliikkumiskielto on ollut voimassa jo maaliskuun puolivälistä lähtien. Sen lisäksi tässä kuussa määrättiin ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa sunnuntaisin.

Liikkumisrajoituksilla pyritään vastaamaan nouseviin tartuntamääriin. Tämän lisäksi Peru on muun muassa sulkenut rajansa.

Maailmanlaajuisesti koronakuolemia on määrällisesti eniten Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Meksikossa. Tilastosivusto Worldometerin mukaan Perussa on kuitenkin väkilukuun suhteutettuna enemmän koronakuolemia kuin edellä mainituissa kolmessa maassa.

Worldometerin seurannan mukaan Perussa on kirjattu miljoonaa asukasta kohden 861 koronakuolemaa, mikä on kolmanneksi eniten koko maailmassa.Yhdysvalloissa vastaava suhdeluku on 544, Brasiliassa 537 ja Meksikossa 467.