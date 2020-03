Espanjassa nyt yli 1 700 koronakuolemaa, myös nuoria sairaalahoidossa

Espanjassa on vuorokaudessa todettu lähes 400 uutta koronakuolemaa. Virus on nyt johtanut maassa yli 1 700 ihmisen menehtymiseen. Lisäystä eilisestä on 30 prosenttia. Tartuntojen määrä on kasvanut yli 3 600:n. Kokonaisluku on liki 28 600.

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez on varoittanut espanjalaisia edessä olevista vaikeista ajoista.

– Meidän täytyy valmistautua henkisesti edessä oleviin erittäin koviin päiviin, Sanchez sanoi televisiopuheessa myöhään lauantaina.

Espanja ryhtyi lauantaina lisätoimiin epidemian vastaisessa taistelussa. Terveydenhuollon avuksi kutsuttiin kymmeniätuhansia lisätyöntekijöitä, joiden joukossa on muun muassa eläkkeellä olevia lääkäreitä ja hoitajia. Myös tilapäissairaaloiden pystytystä kiirehdittiin.

Espanjan terveysministeriö kertoi epidemian koettelevan kovimmin Madridin seutua.

– Tapausten määrä nousee, ja kasvu jatkuu tulevina päivinä, ministeriön tiedottaja Maria Jose Sierra varoitti.Kukaan ei hänen mukaansa tiedä, milloin epidemian huippu koetaan.

Kuolleista useimmat iäkkäitä, myös nuoria sairaalahoidossa

Espanjan kuolonuhreista suurin osa yli 70-vuotiaita ja erityisesti yli 80-vuotiaita.

– Lähes 70 prosenttia tehohoidossa olevista on yli 60-vuotiaita, tiedottaja Maria Jose Sierra kertoi.

Toisaalta sairaalahoidossa on myös alle 20-vuotiaita. Heidän osuutensa on tiedottajan mukaan 1–2 prosenttia.Espanja on määrännyt noin 46 miljoonaa ihmistä pysyttelemään kotosalla.

Ulos saa mennä vain, jos kyse on tärkeistä työtehtävistä, ruokakaupassa käymisestä tai terveydenhoidollisista syistä. Myös koiran ulkoilutus sallitaan. Sotilaita on komennettu desinfioimaan juna-asemia ja lentokenttiä. He avustavat myös pulassa olevia iäkkäitä ihmisiä.