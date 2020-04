Ruotsissa tutkijat pitävät maan toimia riittämättöminä – samaan aikaan muualla Euroopassa höllennetään rajoituksia

Ruotsissa yhteensä 11 445 ihmistä on saanut koronavirustartunnan, ja 915 ihmistä on tehohoidossa.

Espanja höllää, Ranska jatkaa sulkuja

Espanjalaislehti El Pais kertoi tiistaina, että Espanjassa on 567 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta. Yhteensä Espanjassa on 18 056 ihmistä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Uusien kuolintapausten määrä kääntyi taas nousuun, sillä maanantaina uusia kuolemia oli 517. Espanjan terveysministeriön mukaan varmistettujen koronavirustartuntojen määrä on nyt 172 541. Espanjassa on kolmanneksi eniten koronaviruksen aiheuttamia kuolemia Yhdysvaltojen ja Italian jälkeen.