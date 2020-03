Espanja tiukentaa toimiaan: Vain välttämätön toiminta sallitaan kahden viikon ajan – madridilaissairaala kuvailee potilaiden määrää "täydeksi tsunamiksi"

– Tärkeintä on vähentää sairaalahoitoa tarvitsevien ihmisten määrää. Virus käy kimppuumme raivokkaalla voimalla ja nyt on aika taistella entistä lujemmin sitä vastaan, Sanchez sanoi.

Espanja on maailman koronakuolemien määrässä toisena Italian jälkeen. Maassa on kuollut yli 5 800 ihmistä.

Espanjassa on sairastunut yli 9 400 terveydenhoidon työntekijää. Suojavarusteista on ollut suurta puutetta. Tilanne on pahin pääkaupungissa Madridissa, jossa sekä sairaalat että ruumishuoneet ovat täynnä.