Yksi brittihovin historian vaiettu asia ylittää muut kammottavalla traagisuudellaan: "Heidät haluttiin pitää hiljaisuudessa"

Yksi viime vuosina puhuttavimmista tapauksista on ollut asia, joka esitettiin myös erittäin suositussa The Crown -sarjassa. Kyseessä ovat edesmenneen kuningatar Elisabetin salatut serkut, jotka elivät lähes koko elämänsä lukittuina hoitolaitokseen, poissa kansan sekä omien kuninkaallisten sukulaistensa katseilta.

– Se on traagista. Voin kyllä kuvitella, että jos kuningatar on ollut täysin pimennossa siitä, että hänen serkkujaan on hoitolaitoksessa, niin kyllähän se on varmaan kylmältä tuntunut. Mutta tässähän on, niin kuin siinä sarjassakin painotettiin, että kruunu on se tärkein, emmekä saa antaa sellaista kuvaa, että olisi jotain epäilystä siitä, että hallitsijan terveydessä voisi olla jotain häikkää, Jaatinen kertoo.