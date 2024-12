Yksi kuningatar Elisabetin joulupuhe sai kansan repimään pelihousunsa: "Se oli sitten katsojille liikaa"

Vuonna 2018 kuningatar Elisabetin joulupuheen taustalla näkyi jotain, mistä moni tavan tallaaja ärsyyntyi.

Brittikuninkaalliset vetäytyvät monien muiden tavoin joulunviettoon, ja sitä perkaavat Kruunun takaa -ohjelmassa kuninkaallisiin syventynyt kirjailija Satu Jaatinen ja MTV Uutisten toimittaja Aino Haili.

Yksi kansalaisille näkyvimmistä osuuksista brittikuninkaallisten joulunvietossa on monarkin televisioitu joulupuhe. Televisiopuheen perinteen aloitti kuningatar Elisabet vuonna 1957. BBC esittää puheen aina joulupäivisin kello 15, mutta se on nauhoitettu ennakkoon.

– Kerrotaan, että ne menivät aina (Elisabetilla) kerralla purkkiin, vaikka tässä ollaan pöydän ääressä ja näin, niin hän ei pahemmin paperista lukenut, Jaatinen kertoo.

Sen lisäksi, mitä monarkki puheessaan sanoo, on ensiarvoisen tärkeää tietysti sekin, mitä kaikkea ruudussa puheen aikana näkyy. Joulupuheissaan brittimonarkit usein tuovat esille kuninkaallisen perheen jatkuvuutta ja menneitä sekä tulevia sukupolvia. Sama tuodaan usein esille myös visuaalisesti sen myötä, keiden kaikkien perheenjäsenten valokuvat ovat päässeet kehyksissään samaan tv-ruutuun.

Vuosi toisensa perään hallitsijan puhe kiinnostaa valtavasti sekä brittejä, mutta myös muutakin kansaa ympäri maailmaa. Puheen jälkeen sitä myös analysoidaan laajalti. Erityisen tarkkaan syyniin päätyy vuosi toisensa perään juuri se, ketä puheen aikana tuodaan esille joko sanallisesti tai visuaalisesti – ja ketä ei.

– Nyt varsinkin viime vuosina, kun on ollut vähän tällaista kitkaa tuolla brittikuninkaallisten joukoissa, ja vaikka prinssi Harrya ja hänen perhettään ei ole ihan hirveästi näissä otoksissa näkynyt. Niin siitäkin aikamoisia spekulaatioita sitten myös aina herää vuosittain. Kuin myös siitä, mitä tuolla taustalla näkyy, Haili kommentoi.

Takavuosina asiasta nousi nimittäin kohu. Joulupuheet kuvataan aina jossain kuninkaallisessa asuinkiinteistössä, monesti Windsorin linnassa tai Buckinghamin palatsissa. Eräänä vuonna kohu syntyi siitä, millaista kuninkaallista omaisuutta yhden Elisabetin joulupuheen taustalla näkyi.

– Tämä puhe oli Buckinghamin palatsissa, niin sanotussa Valkoisessa salissa kuvattu, ja taustalla näkyi kultainen flyygeli. Se oli sitten katsojille liikaa, että nyt tulee vähän liian iso railo hallitsijan ja tavallisen kansan välillä, Jaatinen kertoo.

– Sen jälkeen on sitten siirrytty siihen, että siellä näkyisi vaan koristeltu joulukuusi, ihan sama missä vaiheessa vuotta mennään, sinne on tuotu kuusi. Charles on sitten vielä omissa puheissaan pyrkinyt madaltamaan tätä, että olisi maltillisempi ja rauhallisempi tausta.

Vuonna 2018 kuningatar Elisabetin joulupuheen taustalla näkyi kultainen flyygeli, joka sai aikaan kohun.

Tänä vuonna kuningas Charles pitää kolmannen joulupuheensa. Odottaa saattaa, ettei se ole sisällöltään järin hilpeä, sillä brittikuninkaallisten vuosi on ollut historiallisen kamala. Ydinperheestä sekä kuningas itse, että hänen esikoisensa prinssi Williamin vaimo prinsessa Catherine saivat alkuvuodesta syöpädiagnoosit.

– Todennäköisesti tämä tulee sisältämään puheita siitä, millaisia vastoinkäymisiä he ovat joutuneet käymään läpi ja todennäköisesti myös kiitetään: hoitohenkilökuntaa, kansaa siitä myötätunnosta, jota he ovat osoittaneet. Ja kovasti sinne loppuun pitäisi jotain nostatusta laittaa, Jaatinen pohtii.

