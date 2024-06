Espanja liittyy Etelä-Afrikan kansanmurhakanteeseen Israelia vastaan

Espanja liittyy YK:n kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ) Etelä-Afrikan kanteeseen, joka syyttää Israelia kansanmurhasta, maan ulkoministeri Jose Manuel Albares kertoo.



Albaresin mukaan maan ainoa tavoite on lopettaa sota ja edetä kahden valtion ratkaisun tiellä.



Useita maita on jo aiemmin liittynyt Etelä-Afrikan kanteeseen. Eurooppalaisista maista kanteeseen liittyi aiemmin jo Irlanti.



Espanja tunnusti Palestiinan valtion viime viikolla Irlannin ja Norjan ohella.



Etelä-Afrikka jätti kanteen Israelia vastaan joulukuussa. ICJ on YK:n tärkein oikeudellinen toimija.