Kansainvälinen tuomioistuin punnitsee: Täyttävätkö Israelin sotatoimet Gazassa kansanmurhan kriteerit?

Tuomioistuin sai joulukuun lopulla pyynnön Etelä-Afrikalta ottaa Israelin sotatoimet Gazassa käsittelyyn. Etelä-Afrikan mukaan Israelin toimet Gazassa ovat kansanmurhanomaisia, sillä niiden tarkoituksena on hävittää merkittävä joukko Gazassa asuvia palestiinalaisia. Israel on jyrkästi kiistänyt syytökset kansanmurhasta.

Haagissa Hollannissa sijaitseva, vuonna 1945 perustettu Kansainvälinen tuomioistuin on Yhdistyneiden kansakuntien tärkein oikeudellinen toimija.

Vaatimuksena sotatoimien välitön lopettaminen

Odotettavissa on mahdollisesti vuosia kestävä oikeusprosessi, mutta Etelä-Afrikka on myös pyytänyt ICJ:tä tekemään välipäätöksen siitä, että Israelin on välittömästi päätettävä sotatoimensa Gazassa. Tämä päätös olisi voimassa myös oikeusprosessin jatkuessa.