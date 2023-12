Etelä-Afrikka syyttää Israelia kansanmurhasta – vei asian YK-tuomioistuimeen

Israel kiisti syytökset

Israel torjui syytökset "vastenmielisinä" ja väitti, ettei niille ole oikeudellista perustetta.



Etelä-Afrikka on ollut palestiinalaisten suuri tukija. Maata hallitseva Afrikan kansalliskongressi -puolue ANC on usein verrannut palestiinalaisten tilannetta Etelä-Afrikan apartheid-järjestelmään, joka perustui rotusortoon.



Myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty on jo aiemmin todennut, että Israelin valtion palestiinalaisiin kohdistamat sortotoimet täyttävät apartheidin tunnusmerkistön.



Kansainvälinen tuomioistuin on YK:n merkittävin oikeudellinen elin, joka on perustettu vuonna 1945. Sen tärkein tehtävä on valtioiden välisten kiistojen selvittäminen. Hollannissa Haagissa sijaitseva tuomioistuin ei kuitenkaan voi puuttua kiistoihin ilman asianosaisten valtioiden suostumusta.



Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö on osa YK:n peruskirjaa. ICJ on erillinen toimija Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä.