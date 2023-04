Esitutkinta valmistui Närpiön kiskontavyyhdissä – rikossarjassa epäily myös ihmiskaupasta

Helsingin poliisilaitos ja Pohjanmaan poliisilaitos tutkivat yhdessä törkeitä kiskontoja vietnamilaisyhteisössä Pohjanmaalla. Epäiltyyn rikossarjaan kuuluvista asioista syyteharkintaan siirtyy viisi epäiltyä törkeää kiskontaa, joissa on yhdeksän asianomistajaa ja kahdeksan epäiltyä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2017–2021.

Rikossarja käsittää viisi erillistä törkeän kiskonnan ja kynnysrahojen keräilyn syytettä, jossa syytteessä on kahdeksan vietnamilaista henkilöä. Poliisi epäilee, että epäillyt harjoittivat laajamittaista kynnysrahan perimistä työvoimalta, joka oli värvätty ulkomailta. Kynnysrahajärjestelmällä tarkoitetaan sitä, että henkilö maksaa perusteettomasti korkean rahasumman päästäkseen Suomeen. Vaaditut kynnysrahat olivat keskimäärin 10 000–15 000 euroa. Asianomistajat työskentelivät etenkin kasvihuonetyössä.

Myös ihmiskauppaan liittyvä esitutkinta valmistui

Poliisi sai valmiiksi myös esitutkinnan ihmiskauppaan liittyvästä rikoksesta, jossa on pyritty värväämään ulkomailta henkilöitä Suomeen. Rikos poikkeaa vyyhdin muista kohdista siten, että siinä on motiivina seksuaalinen hyväksikäyttö. Epäiltynä on kantasuomalainen kasvimaayrittäjä ja vietnamilainen henkilö.